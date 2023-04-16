Украина увидит свет победы на Востоке, Юге и в Крыму: пасхальное поздравление Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Он отметил, что этот праздник – символ победы: добра, правды, жизни.

16 апреля украинцы отмечают Пасху. С этим праздником граждан нашего государства поздравил президент Владимир Зеленский. В своем поздравлении он отметил, что 24 февраля 2022 года Россия принесла вместе с полномасштабной войной смерть, боль и мрак. В то же время началось пробуждение нашей нации, наша борьба.

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Тьма не затмила нас

Тьма не смогла затмить наш дух, стремление воли, любовь к родной земле и готовность ее защищать,

– подчеркнул он.

Глава государства добавил, что нам удалось сохранить свет внутри себя. Мы одолели панику, страх, междоусобицы и распри. Мы смогли объединиться.

Как отметил глава государства, в этом году все молятся, чтобы Украина выстояла и победила. Мы не только ожидаем этого, но и сами одерживаем и творим эту победу. За 417 дней полномасштабного вторжения мы прошли большой путь. Но, подчеркивает президент, впереди у нас "едва ли не самая тяжелая из вершин", но мы сможем преодолеть и ее.

Поздравления Зеленского с Пасхой: смотрите видео

"И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг развевается на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на Юге, солнце засияет на Востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости", – подчеркнул он.

Президент добавил, что это будет свет воссоединения людей и семей. Всех украинцев. Тех, кто на фронте, и тех, кто помогал в тылу. Это будет сияние улыбок победителей и их семей. Блеск боевых орденов наших героев, которые вернутся. А также блеск счастливых глаз родителей, детей, любимых и близких, которые дождутся.

Это свет возрождения. Восстановление того, что уничтожил и изуродовал оккупант. Восстановление нашей прекрасной страны, которая в будущем станет еще прекраснее,

– добавил он.

Глава государства отметил, что это будет свет истины и правды, торжество закона и правосудия. Владимир Зеленский добавил, что мир видит нашу отвагу и несокрушимость, а враг – силу и решительность. Украина увидит свет победы.

Президент подчеркнул, что мы помним каждого, кто не с нами, и отдал свою жизнь за Украину. Мы просим Бога успокоить их души. В то же время, мы верим в каждого, кто продолжает стоять ради обороны Родины. И мы просим, чтобы Бог защитил их и уберег.

Владимир Зеленский добавил, что мы изо всех сил боремся за свою землю и просим, чтобы небесные силы этому помогли.