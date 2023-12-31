Каждое свое завтра мы отстаиваем своими руками, – Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Президент Украины вечером 31 декабря поздравил украинцев с Новым годом. Он сделал это за несколько часов до наступления праздника.

Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым 2024 годом. Он отметил, что мы не только желаем, но и делаем все, чтобы желание сбылось.

Смотрите также Шок прошел: Климкин сказал, как Украина должна работать для реальной поддержки мира

Мы отстаиваем каждое свое "завтра"

По словам президента, Новый год по-украински – когда мы не только поздравляем, но и действуем.

Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучшее завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем своими руками,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что именно эта наша черта поможет сделать 2024 год таким, каким мы хотим. Он сказал, что мы творим не только новогоднее чудо, но и "круглогодичное". Оно заключается во всех украинцах и нашей решимости и неравнодушии.

Он пожелал сил тем, кто защищает будущее всего мира, а не только собственное.

Зеленский в предновогоднем обращении поблагодарил воинов ВСУ