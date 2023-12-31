Каждое свое завтра мы отстаиваем своими руками, – Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины вечером 31 декабря поздравил украинцев с Новым годом. Он сделал это за несколько часов до наступления праздника.
Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым 2024 годом. Он отметил, что мы не только желаем, но и делаем все, чтобы желание сбылось.
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Мы отстаиваем каждое свое "завтра"
По словам президента, Новый год по-украински – когда мы не только поздравляем, но и действуем.
Мы, украинцы, как никто, знаем, что лучшее завтра не наступает само, потому что каждое свое завтра мы отстаиваем своими руками,
– подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что именно эта наша черта поможет сделать 2024 год таким, каким мы хотим. Он сказал, что мы творим не только новогоднее чудо, но и "круглогодичное". Оно заключается во всех украинцах и нашей решимости и неравнодушии.
Он пожелал сил тем, кто защищает будущее всего мира, а не только собственное.
Зеленский в предновогоднем обращении поблагодарил воинов ВСУ
- Владимир Зеленский 31 декабря записал свое традиционное обращение к украинцам. В нем глава государства рассказал, что подписал несколько указов об отличии для наших воинов. Кроме того, глава государства также поблагодарил всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых заданиях сейчас. Он подчеркнул, что это гордость нашего государства.
- Зеленский отметил, что накануне вручил несколько наград об отличии для наших воинов и благодарности нашего государства. Это было около 700 воинов.
- Он также отметил, что еще одну "Золотую Звезду" Героя Украины вручил воину Вооруженных Сил, младшему сержанту Игорю Тимощуку во время поездки в Авдеевку. По словам Зеленского, это очень крепкий парень, сильный командир, который действительно вдохновляет украинцев.