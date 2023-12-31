Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим 2024 роком. Він зазначив, що ми не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснилось.
Дивіться також Шок пройшов: Клімкін сказав, як Україна повинна працювати для реальної підтримки світу
Ми відстоюємо кожне своє "завтра"
За словами президента, Новий рік по-українськи – коли не ми тільки вітаємо, а й діємо.
Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч,
– наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що саме ця наша риса допоможе зробити 2024 рік таким, як ми хочемо. Він сказав, що ми створюємо не тільки новорічне диво, а й "цілорічне". Воно полягає у всіх українцях та у нашій рішучості та небайдужості.
Він побажав снаги тим, хто захищає майбутнє всього світу, а не тільки власне.
Зеленський у передноворічному зверненні подякував воїнам ЗСУ
- Володимир Зеленський 31 грудня записав своє традиційне звернення до українців. У ньому глава держави розповів, що підписав кілька указів про шану для наших воїнів. Крім того, глава держави також подякував всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Він наголосив, що це гордість нашої держави.
- Зеленський наголосив, що напередодні вручив кілька нагород про шану для наших воїнів і вдячність нашої держави їм. Це було майже 700 воїнів.
- Він також зазначив, що ще одну "Золоту Зірку" Героя України вручив воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку під час поїздки в Авдіївку. За словами Зеленського, це дуже міцний хлопець, сильний командир, який дійсно надихає українців.