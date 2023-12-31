Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим 2024 роком. Він зазначив, що ми не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснилось.

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Ми відстоюємо кожне своє "завтра"

За словами президента, Новий рік по-українськи – коли не ми тільки вітаємо, а й діємо.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що саме ця наша риса допоможе зробити 2024 рік таким, як ми хочемо. Він сказав, що ми створюємо не тільки новорічне диво, а й "цілорічне". Воно полягає у всіх українцях та у нашій рішучості та небайдужості.

Він побажав снаги тим, хто захищає майбутнє всього світу, а не тільки власне.

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