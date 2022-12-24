Мы будем петь колядки громче звука генератора, – Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к украинцам в канун Рождества по Григорианскому календарю. Глава государства сказал, что в этом году зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах.

В субботу, 24 декабря, Сочельник накануне Рождества по католическому календарю. Зеленский подчеркнул, что многие украинцы из-за войны вынуждены встречать этот праздник в чужих домах.

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"Праздник имеет горький привкус"

По словам главы государства, традиционный дух Рождества в этом году мы чувствуем иначе. Война, взрывы и выстрелы загоняют людей в уныние.

Не таким вкусным и теплым могу быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы… Через сирены, воздушные тревоги, а еще хуже – взрывы,

– сказал он.

Обращение президента к украинцам в канун Рождества: смотрите видео

Однако уныние и отчаяние – это то, чего хотят от нас "зло и тьма". Собственно этому злу мы противостоим уже более 300 дней и 8 лет, однако не позволим достичь ему желаемого. На этом акцентировал президент в своей речи.

В этой битве у нас есть еще одно мощное и действенное оружие. Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, склоняющие нас делать доброе дело и преодолевать зло,

– констатировал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что главный акт мужества украинцев – это выдержка и доведение своего дела до конца, несмотря на любые проблемы. А путь нашего государства к победе освещает правду. Как сказал украинский лидер, наша правда – это борьба за свободу, имеющую высокую цену. Но рабство – еще высшее.

"Будем встречать благую весть"

Стоит сказать, что в своем рождественском обращении Зеленский упомянул и об "Азовстале", и об Ирпене, Буче, Краматорске, Змеином, Чернобаевке, Изюме, Херсоне. Очевидно, какое желание сейчас есть у украинцев, но без сомнения, что оно сбудется. Мы будем встречать заслуженно благость, петь колядки – бодро, как никогда, – и будет это даже громче звука генератора.

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Напомним, недавно президент Зеленский посещал Соединенные Штаты Америки. Это была его первая поездка за границу с начала полномасштабного вторжения. Эксперты отмечают, что главе нашего государства удалось превзойти даже Черчилля во время своей речи в Вашингтоне перед Конгрессом.