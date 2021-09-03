Зеленский пожелал Беларуси стать свободной, как Украина

Президент Владимир Зеленский пожелал Беларуси демократии. Политик верит, что соседу удастся стать таким же свободным государством, как Украина.

Украинский лидер заверил, что понимает события, которые происходят в Беларуси. Такое же было и в Украине. Об этом Зеленский сказал во время общения со студентами Стэнфордского университета.

Кстати Крылья подрежут, – Зеленский заверил, что в Украине невозможно появление авторитарного "дракона"

Зеленский обратился к белорусам

Однако Зеленский не желает Беларуси трудного пути, который прошла Украина. Украинцы отдали свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу страны.

Я желаю вам (Беларуси – 24 канал) результата, того самого, который получила Украина – она демократична и очень свободна. Я вам этого желаю – выжить,

– подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что белорусский народ, вера, язык, жизнь, искусство сильнее, чем любое правительство. Зеленский отметил, чтовечных правительств не бывает.

"Пусть живет Беларусь", – подытожил президент

В Украине не может появиться авторитарный "дракон"

Зеленский сказал, в Украине не может быть авторитарного режима. Сильное гражданское общество этого не допустит.

По словам президента, если вдруг авторитарный "дракон" появится, украинцы "подрежут ему крылья".