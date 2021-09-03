Український лідер запевнив, що розуміє події, які відбуваються в Білорусі. Таке ж було і в Україні. Про це Зеленський сказав під час спілкування зі студентами Стенфордського університету.

До речі Крила підріжуть, – Зеленський запевнив, що в Україні неможлива поява авторитарного "дракона"

Зеленський звернувся до білорусів

Однак Зеленський не бажає Білорусі важкого шляху, який пройшла Україна. Українці віддали свої життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу країни.

Я бажаю вам (Білорусі – 24 канал) результату, того самого, який отримала Україна – вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю – вижити,

– наголосив український президент.

Він додав, що білоруський народ, віра, мова, життя, мистецтво сильніші, ніж будь-який уряд. Зеленський зазначив, вічних урядів не буває.

"Нехай живе Білорусь", – підсумував президент

В Україні не може з'явитись авторитарний "дракон"

Зеленський сказав, в Україні не може бути авторитарного режиму. Сильне громадянське суспільство цього не допустить.

За словами президента, якщо раптом авторитарний "дракон" з'явиться, українці "підріжуть йому крила".

Зверніть увагу! Зеленський прибув до Штатів 31 серпня. 1 вересня відбулася його історична зустріч з президентом США Джо Байденом. Політики говорили про протидію російській агресії на Сході, реформування судової системи, "Північний потік-2" та військову допомогу.