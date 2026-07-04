Зеленский неожиданно посоветовал Европе продавать российскую нефть

Европа должна заставить Россию сесть за стол переговоров. Для этого ей необходимо усилить санкционное давление на нефтяной сектор страны-агрессора.

С таким обращением президент Зеленский обратился к участникам сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Что Зеленский посоветовал Европе делать с российской нефтью?

Глава государства подчеркнул, что нефтяной сектор России просто не сможет существовать без свободного экспорта нефти через европейские моря. Этот маршрут, по словам политика, является критически важным. Если его перекрыть, Россия утратит способность финансировать войну.

Президент подчеркнул, что каждая страна, которая останавливает танкеры российского "теневого флота", вносит реальный вклад в завершение войны.

Европа также должна располагать юридическими инструментами для конфискации и продажи нефти, которую перевозит "теневой флот",

– заявил Зеленский.

Он добавил, что именно такие решительные меры помогут приблизить мир.

Напомним, что с июня в Средиземном море начали усиленно проверять суда, которые могут входить в состав российского "теневого флота". Военно-морские силы стран ЕС впервые получили право проводить физические досмотры таких кораблей при наличии подозрений.

Тем временем Силы обороны активно уничтожают нефтяной сектор России точными ударами по ее НПЗ и нефтебазам.

По данным СМИ, по состоянию на конец июня 2026 года украинские БПЛА поразили большинство российских НПЗ из топ-10 по объемам переработки.

Среди них:

"Газпромнефтехим Салават", Башкортостан;

"Киришинефтеоргсинтез"("Кинеф"), Ленинградская область;

"Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград;

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородская область;

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Пермь;

Московский НПЗ, Москва;

Рязанский НПЗ, Рязань;

"Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль.

На европейской части России не осталось ни одного крупного НПЗ, который хотя бы раз не подвергся бы атаке украинских дронов.