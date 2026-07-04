Із таким меседжем президент Зеленський звернувся до учасників сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
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Що Зеленський порадив Європі робити з російською нафтою?
Глава держави підкреслив, що нафтовий сектор Росії просто не зможе існувати без вільного експорту нафти через європейські моря. Цей маршрут, за словами політика, є критичним. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати війну.
Президент наголосив, що кожна країна, яка зупиняє танкери російського "тіньового флоту", робить реальний внесок у завершення війни.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Європа також повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафту, яку перевозить "тіньовий флот",
– заявив Зеленський.
Він додав, що саме такі сильні заходи допоможуть наблизити мир.
Нагадаємо, що з червня у Середземному морі почали посилено перевіряти судна, які можуть входити до російського "тіньового флоту". Військово-морські сили країн ЄС уперше отримали право проводити фізичні огляди таких кораблів за наявності підозр.
Тим часом Сили оборони активно знищують нафтовий сектор Росії влучними ударами по її НПЗ і нафтобазах.
За даними ЗМІ, станом на кінець червня 2026 року українські БпЛА уразили більшість російських НПЗ із топ-10 за обсягами переробки.
Серед них:
- "Газпром нафтохім Салават", Башкортостан;
- "Киришинефтеоргсинтез" ("Кінеф"), Ленінградська область;
- "Лукойл-Волгограднефтепереработка", Волгоград;
- "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Нижегородська область;
- "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Перм;
- Московський НПЗ, Москва;
- Рязанський НПЗ, Рязань;
- "Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль.
На європейській частині Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який би хоча б раз не зазнав атаки українських дронів.