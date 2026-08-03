Зеленский предлагает Путину перемирие в воздухе и замораживание линии фронта: в ОП назвали условия

Президент Владимир Зеленский предлагает главе Кремля любые форматы прекращения огня, в том числе перемирие в воздушном пространстве. Глава государства также готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление в ходе беседы с журналистами сделал советник ОП Михаил Подоляк.

Какие условия перемирия Украина предлагает России?

Киев продолжает предлагать различные форматы прекращения огня, в частности перемирие в воздушном пространстве и в энергетической сфере.

Также, по словам Подоляка, рассматривается вариант замораживания боевых действий вдоль нынешней линии фронта, чтобы создать условия для дальнейших "сложных переговоров".

Он напомнил, что президент Зеленский неоднократно заявлял о готовности к личной встрече с Путиным для обсуждения ключевых вопросов. США, к слову, поддерживают такие инициативы.

В то же время Михаил Подоляк выразил убеждение, что российский президент не демонстрирует готовности к компромиссам или восприятию мирных предложений.

По его мнению, российский лидер зациклен на собственной идее, что, как он считает, не позволяет ему адекватно реагировать на аргументы и искать пути урегулирования конфликта.

Вы слышали его риторику, вы видели его блеклые глаза, то есть это еще раз подчеркивает, что он оторван от реальности,

– высказался Подоляк.

Советник ОП также в очередной раз подчеркнул, что Украина и США будут продолжать делать предложения по урегулированию войны, однако пока в России не будет нарастать кризис, – ничего, по его словам, не изменится.

Следует добавить, что в последнее время Вашингтон активизировался по заявлениям о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией. На днях о готовности США участвовать в этом говорил Марко Рубио.

К тому же во второй половине августа Украину могут посетить спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Ожидается, что их визит будет совпадать с мероприятиями к 35-летию Независимости Украины и состоится на фоне заметного изменения подхода Вашингтона к политике России.