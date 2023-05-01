Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде снова продлить военное положение и мобилизацию. В феврале Рада продлила военное положение до 20 мая 2023 года.

Информация об этом появилась на сайте украинского парламента, передает 24 Канал. Кроме этого, Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации.

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На какой срок продлят военное положение в Украине

Оба законопроекта Зеленский внес в Раду в понедельник, 1 мая. Действие военного положения и мобилизация будут продолжены на 90 дней.

Об этом говорит текст законопроектов на сайте Верховной Рады.

Вероятно, голосование состоится 19 мая. Это будет седьмое голосование парламента за военное положение с начала войны.

Военное положение и мобилизация действуют в Украине с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную военную агрессию против нашей страны.

Какие ограничения действуют во время военного положения