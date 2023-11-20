50 лет без производителей российского и белорусского оружия: какие санкции предлагает Зеленский

В понедельник, 20 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проект в отношении производителей оружия, внесенный Владимиром Зеленским. Президент предлагает ввести санкции против россиян и белорусов

Законопроект Зеленского уже прорабатывает Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Полное название документа – проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере".

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Что предлагает президент

В проекте предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года. Оно касается введения секторальных санкций против Российской Федерации и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере на 50 лет.

СНБО своим решением поддержал предложения Кабмина о введении санкций против производителей российского и белорусского оружия. Зеленский предлагает Верховной Раде рассмотреть это решение и ввести санкции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов должен доложить проект постановления во время рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Если Верховная Рада примет законопроект, то санкции вступят в силу в тот же день. Контролирует их выполнение Данилов, а Кабмин, СВР, СБУ, НБУ и другие органы будут мониторить эффективность санкций. МИД Украины должен проинформировать страны ЕС и США о введении санкций.

Какие санкции против России и Беларуси предлагают ввести:

запретить проводить операции с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами России и Беларуси, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств;

остановить исполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов России и Беларуси по операциям с товарами военного назначения и двойного использования;

запретить передачу резидентам и резидентам России и Беларуси технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений , объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты России и Беларуси;

прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты России и/или Беларуси, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

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