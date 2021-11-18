Зеленский предложил Европе помощь в борьбе с энергетическим кризисом
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 17 ноября пообщался по телефону с Урсулой фон дер Ляен. Президент Украины и президент Европейской комиссии обсудили вопросы обострения на Востоке и вопросы энергетической безопасности Европы.
В частности, Зеленский предложил фон дер Ляен варианты помощи со стороны Украины в энергетической сфере. И расспросил, как Европа может помочь Украине в защите ее границы с Беларусью в связи с развертыванием миграционного кризиса.
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Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии: темы разговора
Ситуация на Востоке
Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он рассказал собеседнице:
- О ситуации на Востоке и напряжении вокруг границ.
- А также и об усилиях Украины в процессе мирного урегулирования.
Миграционный кризис
Политики проанализировали обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах.
- Владимир Зеленский рассказал Урсуле фон дер Ляен о том, что делает Украина в целях усиления безопасности на границе с Беларусью.
- Наряду с этим поговорили и о возможной помощи Европейского Союза в обустройстве этой границы.
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Энергетический кризис
Вопросы энергетической безопасности Европы остро звучали в разговоре Зеленского и фон дер Ляен. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что большой угрозой является российский "Северный поток-2".
Также Владимир Зеленский озвучил ряд предложений относительно того, как можно предотвратить энергетический кризис в Европе. Например:
- Создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.
- Уменьшение стоимости транзита газа по территории Украины.
- Предоставление Украиной своих подземных хранилищ для европейского стратегического резерва топлива.
- Она в очередной раз подчеркнула полную поддержку суверенитета Украины.
- И пообещала, что "Украина и ЕС будут продолжать сотрудничество в энергетике: по поставкам и хранению газа, по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности".
Полный текст публикаций Урсулы фон дер Ляен в твиттере:
Подтвердила Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.
Поделилась оценкой, что ситуация на границе Беларуси и Евросоюза является гибридной атакой.
ЕС и Украина будут продолжать сотрудничать в энергетике – в частности, в вопросах поставок и хранения газа, возобновляемой энергетике и энергоэффективности.