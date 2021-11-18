Зеленский предложил Европе помощь в борьбе с энергетическим кризисом

Владимир Зеленский 17 ноября пообщался по телефону с Урсулой фон дер Ляен. Президент Украины и президент Европейской комиссии обсудили вопросы обострения на Востоке и вопросы энергетической безопасности Европы.

В частности, Зеленский предложил фон дер Ляен варианты помощи со стороны Украины в энергетической сфере. И расспросил, как Европа может помочь Украине в защите ее границы с Беларусью в связи с развертыванием миграционного кризиса.

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Зеленский пообщался с президентом Еврокомиссии: темы разговора

Ситуация на Востоке

Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он рассказал собеседнице:

О ситуации на Востоке и напряжении вокруг границ.

А также и об усилиях Украины в процессе мирного урегулирования.

Миграционный кризис

Политики проанализировали обострение ситуации на европейско-белорусской и украино-белорусской границах.

Владимир Зеленский рассказал Урсуле фон дер Ляен о том, что делает Украина в целях усиления безопасности на границе с Беларусью.

Наряду с этим поговорили и о возможной помощи Европейского Союза в обустройстве этой границы.

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Энергетический кризис

Вопросы энергетической безопасности Европы остро звучали в разговоре Зеленского и фон дер Ляен. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что большой угрозой является российский "Северный поток-2".

Также Владимир Зеленский озвучил ряд предложений относительно того, как можно предотвратить энергетический кризис в Европе. Например:

Создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Уменьшение стоимости транзита газа по территории Украины.

Предоставление Украиной своих подземных хранилищ для европейского стратегического резерва топлива.

Она в очередной раз подчеркнула полную поддержку суверенитета Украины.

И пообещала, что "Украина и ЕС будут продолжать сотрудничество в энергетике: по поставкам и хранению газа, по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности".

Урсула фон дер Ляен в твиттере также написала отзыв о разговоре с Владимиром Зеленским.

Полный текст публикаций Урсулы фон дер Ляен в твиттере:

Подтвердила Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.

Поделилась оценкой, что ситуация на границе Беларуси и Евросоюза является гибридной атакой.

ЕС и Украина будут продолжать сотрудничать в энергетике – в частности, в вопросах поставок и хранения газа, возобновляемой энергетике и энергоэффективности.