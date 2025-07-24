Зеленский предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта о НАБУ

В четверг, 24 июля, в Раду внесли обновленный законопроект о независимости НАБУ и САП. Президент предложил Германии присоединиться к его экспертизе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о разговоре с Мерцем 24 июля?

Зеленский во время разговора канцлером Германии Фридрихом Мерцом проинформировал того, что уже согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП.

По словам президента, важно, чтобы антикоррупционные органы поддержали законопроект. В то же время все согласились, что в их работе не должно быть никакого российского влияния.

Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь,

– рассказал гарант.

Кроме того, Зеленский и Мерц обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу по открытию первого переговорного кластера. По словам президента, поддержка Германии является абсолютной.

Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии о ситуации на фронте и потребность в дополнительном финансировании для производства дронов.

"Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков", – подытожил украинский лидер.