У кремля "снесло крышу" только из-за предложения запретить россиянам въезд в страны Европы. Рупор владимира путина дмитрий песков сразу пригрозил всеми возможными последствиями за такие инициативы.

Накануне Владимир Зеленский призвал страны Запада не впускать на свою территорию россиян, потому что они ответственны за действия своей власти. дмитрий песков тоже услышал предложение украинского президента, российские СМИ обнародовали его реакцию, информирует 24 канал.

А тем временем оккупантам и там не рады: россиян не будут пускать в замок под Парижем из-за войны в Украине

В кремле пожаловались на "иррациональность" Зеленского

Рупор кремля заявил, что в этом случае "иррационализм мышления Владимира Зеленского зашкаливает". Также песков решил пригрозить в сторону официального Киева, мол, такие инициативы "имеют не очень хорошим душок".

песков пугает Украину тем, что поддержка Европы прекратится

Традиционно в Москве рассказали, что санкции, которые должны наказать россию, "бьют" прежде всего по Европе. песков попытался напугать украинские власти тем, что европейцев это заставит задуматься, правильно ли действует Украина.

песков сообщил, что пока нет планов на проведение встречи Владимира Зеленского и владимира путина. Мол, для этого нет предпосылок.

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Призыв Зеленского запретить въезд россиянам в другие страны Запада:

Изданию The Washington Post президент Украины подчеркнул, что Запад должен позаботиться о превентивных мерах в отношении россии.

Гражданам государства-агрессора, говорит Зеленский, нужно закрыть границы, пока они не изменят собственную "философию".

Сейчас выехавшие в Европу россияне говорят, что война не имеет к ним никакого отношения. Однако само население избрало правительство, начавшее агрессию.

Узнайте в видео о нелепых сравнениях дмитрия медведева: