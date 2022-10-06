Зеленский предложил Раде назначить Андрея Пышного главой Нацбанка

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде кандидатуру на пост главы Нацбанка. Глава государства предлагает назначить Андрея Пышного

6 октября кандидатуру рассмотрит профильный комитет Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Шевченко с должности главы НБУ

Постановление об уходе Шевченко одобрили

Утром 6 октября комитет Верховной Рады по вопросам финансов рассмотрел внесенное президентом Владимиром Зеленским представление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Нардепы поблагодарили Шевченко за его работу.

18 нардепов поддержали постановление об увольнении Кирилла Шевченко, 1 воздержался. Далее это постановление должно рассмотреть Верховная Рада.

Комитет еще соберется на заседание в 18:30, чтобы рассмотреть кандидатуру Андрея Пышного на должность главы НБУ, которую внес Владимир Зеленский.