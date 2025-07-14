Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин

14 июля президент Зеленский провел встречу с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Он предложил чиновнице стать во главе Кабмина.

Ранее СМИ писали о том, что Зеленский планирует сменить главу правительства и предложить должность премьер-министра Юлии Свириденко. Действующего премьера Шмыгаля планируют назначить на должность министра обороны, а Рустема Умерова – на должность посла Украины в США, передает 24 Канал.

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Кто станет новым премьер-министром?

В настоящее время одно из сообщений в медиа официально подтвердилось. Глава государства подтвердил, что "предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу".

Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время,

– подчеркнул президент.

Известно, что Свириденко доложила Зеленскому о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, достигнутых в рамках конференции по восстановлению.

Также политики обсудили и конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия.