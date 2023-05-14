Ему недолго осталось, – Зеленский предсказывает скорое окончание власти Путина

В обществе уже ходят слухи о том, что власть в России не принадлежит Путину. Фактически скоро правлению бункерного диктатора придет конец.

Такое мнение озвучил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянским журналистам. 24 Канал.

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Президент Украины заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется искать выход, когда вооруженные силы Украины дойдут до временно оккупированного Крыма. Он добавил, что из-за этого поддержка Путина среди российского общества будет уменьшаться.

Он будет вынужден решать внутренние вопросы. Я в этом уверен. А у нас мотивация будет только увеличиваться,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что когда ВСУ будут на административных границах Крыма, кремлевскому диктатору придется искать выход.

"Поверьте мне, когда мы будем на административных границах Крыма, его поддержка будет уменьшена, его окружение будет давить на него, чтобы найти выход. И ему придется находить его. Не долго осталось", - добавил он.

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