Зеленский представил нового главу внешней разведки Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский представил для Службы внешней разведки нового главу Александра Литвиненко. Ему вручили служебное удостоверение.

Церемонию посетили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Владимир Зеленский отметил, что знает нового руководителя СВР 2 года.

К теме Зеленский уволил первого заместителя Баканова, – СМИ

"Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно с большим уважением отношусь к Литвиненко", – сказал Зеленский.

Александр Литвиненко отметил, что в Службе внешней разведки вместе со специалистами будет делать все для защиты национальных интересов Украины и получения опережающей, качественной и оперативной информации о планах и намерениях России.

Что известно о новом главе внешней разведки

Новый глава СВР родился в 1972 году в Киеве. Имеет несколько высших образований.

В частности, в 2009 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение", а также в 2013 году – Королевский колледж оборонных наук в Великобритании.

Работал в Службе безопасности и Совете национальной безопасности и обороны Украины. Является генерал-майором запаса.

С августа 2019 года занимал должность директора Национального института стратегических исследований.

Также Литвиненко является доктором политических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Имеет такие награды: орден князя Ярослава Мудрого V степени, юбилейную медаль "25 лет независимости Украины".

Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко 23 июля. До этого Службу внешней разведки возглавлял Валерий Кондратюк.