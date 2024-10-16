Зеленский предупредил, что Путин может усилиться так, что навсегда отбросит дипломатию

Президент Украины представил в Верховной Рали План победы. Он сделал предупреждение во время своей речи.

Президент Украины считает, что Владимир Путин может усилить Россию, если его не остановить. По его словам, это отбросит дипломатию.

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Россия должна проиграть

Украинский лидер подчеркнул, что мы должны честно говорить о том, что если мы не усилимся сейчас, Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отбросить дипломатию.

Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не "замораживание". И это не торговля территорией или суверенитетом Украины,

– объяснил он.

По его словам, нужно реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну. Президент неоднократно подчеркивал необходимость поддержки партнеров.

Первый Саммит мира состоялся летом 2024 года и Россию на него не приглашали.