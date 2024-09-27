Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом 27 сентября представил ему План победы. Украинский лидер подчеркнул, что как он, так и экс-президент США имеют общие взгляды на остановку войны против нашего государства.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Дональд Трамп, в свою очередь, говоря о войне в Украине, подчеркнул, что выступает за справедливый мир.

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Зеленский представил Трампу свой план

Во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке Владимир Зеленский отметил, что, он и экс-президент США имеют общее мнение, что война в Украине должна быть остановлена.

Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, Плана победы,

– сказал глава государства перед началом встречи.

Украинский лидер подчеркнул, что очень важно поделиться этим планом и всеми шагами, как укрепить наше государство. В то же время Зеленский отметил, что в Украине понимают, что до ноября можно остановить Путина

"Мы должны это сделать, мы попробуем – на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать, и мы надеемся, что сила США будет мощной. Мы на это рассчитываем", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский представил Трампу План победы / Видео с фейсбука президента Украины

Владимир Зеленский также отметил, что надо нажать на российского диктатора и принудить его к миру. Кроме этого, украинский глава рассказал Трампу о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.

Во время встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики. Отдельный фокус разговора – постоянные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры со стороны России и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.

Трамп выступил за "справедливый мир" для Украины

Журналисты CNN также рассказали, что Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на вопрос СМИ, каким он видит "справедливое" соглашение о прекращении войны против Украины, ответил, что "об этом еще рано говорить".

У меня есть мои идеи, а у президента (Владимира Зеленского – 24 Канал) точно есть свои собственные идеи. Но он (мир – 24 Канал) должен быть справедливым,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Владимир Зеленский, который стоял рядом с экс-президентом США, вставил ремарку, что эта война вообще никогда не должна была бы начаться. В то же время он отметил, что мир должен делать все, чтобы давить на российского диктатора для прекращения войны на территории нашего государства.