Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Дональд Трамп, своєю чергою, говорячи про війну в Україні, підкреслив, що виступає за справедливий мир.

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Зеленський презентував Трампу свій план

Під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський наголосив, що, він та експрезидент США мають спільну думку, що війна в Україні має бути зупинена.

Путін не може перемогти. Перемогти мають українці. І я хочу обговорити з вами деталі нашого плану, Плану перемоги,

– сказав Глава держави перед початком зустрічі.