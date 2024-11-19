Зеленский представил в Раде План стойкости: что он предусматривает

Владимир Зеленский в Верховной Раде представил План стойкости. Он предусматривает, что Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время.

24 Канал пишет со ссылкой на выступление Владимира Зеленского, что решающие моменты будут в 2025 году. Также президент заявил, что на этом этапе войны решается, кто дожмет.

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Что предусматривает План стойкости президента

Владимир Зеленский заявил, что План стойкости еще детализируют при участии гражданского общества, бизнеса, культурной среды, экспертов.

План стойкости президента состоит из 10 пунктов:

Единство – выборы не будут проводить в военное время, ведь Конституция и законы не позволяют. Никто в мире этого не требует, ведь Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом будут справедливые выборы; Фронт – должно произойти изменение подходов к управлению в армии, создадут Военного омбудсмена, а Минобороны и военное командование представит новую систему контрактов для граждан, не достигших возраста мобилизации. Мобилизационный возраст не будут снижать; Оружие – отсутствие артиллерии компенсируют дроны, в 2025 году Украина разработает не менее 30 тысяч дальнобойных беспилотников. Бригадам надо больше денег, поэтому власть увеличит прямые средства для них. Украина в 2024 году изготовила более 2,5 миллиона выстрелов, сделала "длинные Нептуны". Киев планирует изготовить 3 тысяч крылатых ракет и создать технологическую ставку; Деньги – создадут приложение к Плану стойкости и утвердят его с бизнесом. Все, что можем производить в Украине, должны здесь закупать. Также будет страхование военных рисков, дерегуляция, уменьшение доли перераспределения ВВП, безопасность для бизнеса от правоохранителей, детенизация для которой нужен стимул; Энергетика – будет закрытым приложением Плана стойкости, однако многие объекты от российских обстрелов Киев защитил. Будут паспорта устойчивости регионов до конца года, в 2025 году – паспорта генерации. Приоритетом будет атомная генерация; Безопасность – в Украине будут модернизировать укрытия и будут рамки металлоискателей на входе во все школы и другие госздания. Также будут укреплять нашу государственную границу; Громады – будут дополнительные условия для прифронтовых территорий; Человеческий капитал – планируют создать Национальный стандарт безбарьерности. Нужен институт множественного гражданства, перезапуск дипломатической службы. До конца года создадут Министерство объединения Украины; Культурный суверенитет – инициируют "культурный Рамштайн" и будут способствовать созданию кафедры украинистики в иностранных университетах; Политика героев – ветеранов привлекут на государственную службу и создадут в 2025 году в каждой громаде реабилитационные отделения. Также семейным врачам дополнительно будут оплачивать контракт с ветераном. Введут 11 000 специалистов по сопровождению ветеранов в 2025 году, создадут не менее 80 ветеранских пространств и будут работать над квартирами для ветеранов.

Владимир Зеленский заявил, что план будет с приложениями в декабре 2024 года.

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Кстати издание The Times узнало, что новый План стойкости президента предусматривает приоритеты в инвестициях, функционировании энергетического сектора, увеличении производства оружия, динамической противоракетной обороне и сохранении природных ресурсов.