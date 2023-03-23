Зеленский обратился в Европейский совет прямо из вагона поезда: назвал 5 ключевых опасностей

Если Европа будет медлить, зло может рассчитывать на годы войны. Президент Владимир Зеленский прямо из вагона поезда обратился в Европейский совет, что в их силах это не допустить.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

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Он отметил, что записывает обращение в поезде, поскольку использует любую возможность, чтобы поддержать дух наших людей, приблизить время, когда сможем прогнать из Украины российских военных преступников.

"Не дай бог никому этого увидеть в своей стране"

Не дай бог никому в мире видеть свои города опустевшими из-за угрозы террористических ударов – как Краматорск или десятки других городов Донбасса; с разрушенными домами – разрушенными российской артиллерией; с фанерой вместо стекол в окнах там, где люди все же пытаются жить,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку, но риторически спросил, не чувствуют ли они, что новых успехов все меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях?

5 ключевых опасностей

Президент отметил, что, к сожалению, это так, и это отдаляет Украину и Евросоюз от достижения мира. Поэтому он привел пять основных примеров затягиваний:

Первое. Несмотря на то, что каждый час на поле боя имеет значение, затягивание со снабжением дальнобойных ракет для Украины уже значительное. И это не позволяет нам отбросить позиции российских террористов, в частности от Херсона, от Запорожья и других наших городов, постоянно обстреливаемых российскими дальнобойными ракетами.

Лишь вчера и только в Запорожье ракеты российских террористов попали по обычным многоэтажкам. Десятки семей остались без дома, многие ранены, есть погибшие... Обычные люди! Мои соболезнования всем родным и близким тех, чьи жизнь унес российский террор!

Нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, которое может оградить украинцев от террора. Постоянного российского террора.

Второй пример. Я благодарен Польше и благодарен Словакии за принятые решения по МиГам для Украины. Это значительно усилит защиту нашего неба. Но мы нуждаемся в более современных самолетах, и именно о них мы с вами говорили. Разве является рациональной мотивация затягивания относительно более современных самолетов?

Вспомните, сколько российского устрашения было, когда речь шла о передаче "Леопардов" и других более современных танков, чем те, что были раньше у наших воинов. Современные танки уже в Украине. Так что сделала Россия в ответ? Мы все должны привыкнуть, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию.

Третий пример. Затягивание с новыми санкционными пакетами Европы становится все более неприятным. С одной стороны, глобальных усилий пока недостаточно, чтобы не дать России адаптироваться к санкциям, не дать им обходить через третьи страны. С другой стороны, Евросоюз не дает сигнал миру, что санкции против России будут нарастать.

Именно поэтому санкции нужно расширять. Никакого даже намека на затягивание санкционных решений быть не может. Тем более не может быть и размывание санкций, и особенно под манипулятивным прикрытием продовольственной безопасности.

Четвертый пример – формула мира, украинская формула мира, которую я представил осенью. Это единственный реалистичный и всеобъемлющий план восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения безопасности нашему народу и всей Европе.

Зеленский предложил лидерам ЕС провести "мирный саммит" в одной из европейских столиц

Мы давно говорим с вами об организации саммита формулы мира. Я готов назначить саммит уже в ближайшее время в Киеве. Но все мы прекрасно понимаем, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину. Поэтому я призываю помочь нам с этим.

Мы можем организовать саммит в одной из мировых столиц – одной из европейских столиц. Разве это не придаст глобальную силу Европе? Точно придаст,

– заметил Владимир Зеленский.

И пятое. Каким бы ни был российский террор, что бы ни планировал себе агрессор, мы продолжаем развитие наших институций по стандартам европейских институций. Украинская трансформация в современное, полностью подотчетное обществу и лишенное коррупции, институционно устойчивое государство продолжается.

Обращение президента в Европейский совет: видео