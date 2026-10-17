Запад Украины под угрозой ударов, поскольку Путин хочет разместить баллистику в Беларуси, – Зеленский

Россия может активизировать атаки на западные области Украины. В частности, используя территорию Беларуси для размещения ретрансляторов дронов и, возможно, других видов вооружения.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста 24 Канала.

Россия может усилить атаки на запад Украины

Зеленский подчеркнул, что угроза ударов по западной части Украины существует, а Россия, по его мнению, может готовиться к усилению атак. Одним из возможных направлений использования территории Беларуси является размещение ретрансляторов для управления беспилотниками.

Нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов и усиливать соответствующие атаки. Но этого им недостаточно. Им нужна поддержка Лукашенко для того, чтобы на территории Беларуси были размещены другие виды [вооружения], в том числе баллистические ракеты. И, безусловно, размещение баллистического оружия на территории Беларуси – это угроза, в первую очередь, для западной части нашего государства,

– сказал президент.

Размещение такого вооружения означало бы дальнейшее втягивание Беларуси в войну против Украины. По словам Зеленского, это представляло бы опасность и для самой Беларуси.

Украина усиливает противовоздушную оборону с учетом интенсивности российских атак. Там, где ударов больше, планируется сосредоточить больше средств защиты.

Что касается усиления, у нас оно происходит по следующему принципу: где больше ударов, там больше ПВО. И, безусловно, для нас очень важно увеличивать ПВО на всей территории нашего государства. Производство турелей мы будем увеличивать и распределять – ну, это должны делать наши военные [распределять]. Где больше угрозы, там будет больше защиты,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия развивает в Беларуси сеть защищенной военной связи, ориентированной на потребности российской армии вблизи границ Украины и НАТО.

Основу составляют радиорелейные линии и направленные антенны, которые устанавливаются на вышках мобильного оператора МТС. Магистрали прокладываются с востока на запад – от российской границы до Польши, стран Балтии и Украины, в частности вдоль трассы М-10 между Гомелем и Брестом.

Единый командный центр системы расположен на территории России, что может свидетельствовать о ее ориентации на нужды российских военных.

Ранее, во второй половине 2025 года, Россия также развернула в Беларуси сеть ретрансляторов для управления ударными беспилотниками, которые осуществляют атаки на северные области Украины. Такая инфраструктура может усугубить угрозы для Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областей.