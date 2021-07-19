Батумская конференция и "Ассоциированное трио": Зеленский прибудет с визитом в Грузию

19 июля 2021 , 09:04
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Источник:

Офис президента

Владимир Зеленский 19 июля совершит рабочий визит в Грузию. Там украинский лидер примет участие в работе Батумской международной конференции.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что целью визита Зеленского является начало деятельности формата "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

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Лидеры 3 стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем,
 –  говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский присоединится к работе в рамках Батумской международной конференции.

Компанию ему составят:

  • Саломе Зурабишвили – президент Грузии;
  • Майя Санду – президент Молдова;
  • Шарль Мишель – президент Евросовета.

Когда состоится визит Зеленского в США

  • В Офисе президента рассказали, что сейчас идет активная подготовка визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Туда украинский лидер отправится по приглашению президента США Джо Байдена.
  • Серий Никифоров (представитель Зеленского) отметил, что "встречу планируют на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне".
  • Кроме того, в ОП опровергли, что Штаты якобы захотели отсрочить встречу.
Автор: Мар'яна Бекало