Зеленский прибыл в Гаагу: появились кадры первой встречи с премьером Нидерландов
- Президент Украины Зеленский прибыл в Гаагу 24 июня и встретился с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
- Схооф заявил, что Украина является частью евроатлантической семьи.
Президент Украины прибыл в Гаагу 24 июня. Известно, что Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов.
Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
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Зеленский прибыл в Гаагу
Журналисты сообщили, что первая встреча Владимира Зеленского в Гааге состоялась с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в официальной резиденции.
Кадры первой встречи Зеленского в Гааге: смотрите видео 24 Канала
Украина – часть семьи, которую мы называем евроатлантической,
– заявил Схооф.
Встреча Зеленского с Схоофом: смотрите видео 24 Канала
Украинский лидер прибыл в Гаагу на саммит НАТО.
Зеленский и Схооф прогулялись на полях саммита: смотрите фото 24 Канала
К слову, во время своего визита в Нидерланды Зеленский также планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, команды проговаривают время события.
Кроме этого, Владимир Зеленский может встретиться с лидерами Европы после окончания саммита. В то же время во время самого события не предусмотрена официальная встреча Совета Украина – НАТО на уровне лидеров.