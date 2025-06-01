Зеленский прибыл в Гаагу: появились кадры первой встречи с премьером Нидерландов

Президент Украины прибыл в Гаагу 24 июня. Известно, что Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов.

Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

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Зеленский прибыл в Гаагу

Журналисты сообщили, что первая встреча Владимира Зеленского в Гааге состоялась с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в официальной резиденции.

Кадры первой встречи Зеленского в Гааге: смотрите видео 24 Канала

Украина – часть семьи, которую мы называем евроатлантической,

– заявил Схооф.

Встреча Зеленского с Схоофом: смотрите видео 24 Канала

Украинский лидер прибыл в Гаагу на саммит НАТО.

Зеленский и Схооф прогулялись на полях саммита: смотрите фото 24 Канала

К слову, во время своего визита в Нидерланды Зеленский также планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, команды проговаривают время события.

Кроме этого, Владимир Зеленский может встретиться с лидерами Европы после окончания саммита. В то же время во время самого события не предусмотрена официальная встреча Совета Украина – НАТО на уровне лидеров.