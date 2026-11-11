Запланирована встреча с Уиткоффом и Кушнером: Зеленский прибыл в Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Дублин для участия в международном саммите. На ближайшие два дня запланирован ряд переговоров, в том числе с представителями американской делегации.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

С кем Зеленский встретится в Ирландии?

Президент рассказал, что 11 и 12 ноября запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. Всего речь идет о примерно 20 лидерах.

Кроме того, Зеленский примет участие в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

Отдельно глава государства анонсировал встречу с американской переговорной командой – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, переговоры будут касаться дипломатических усилий.

Работаем над тем, чтобы мир стал ближе. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает Украину,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, 11 ноября после завершения переговоров в Абу-Даби Джаред Кушнер объявил о поездке в Москву вместе со Стивом Уиткоффом. По его словам, 12 ноября они планируют встретиться с Владимиром Путиным, а после этого отправиться в Дублин, чтобы обсудить с Зеленским результаты переговоров и дальнейшие дипломатические шаги.