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24 Канал Главные новости Зеленский прибыл на встречу с Трампом в Белый дом
28 июля, 16:50
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Обновлено - 17:03, 28 июля

Зеленский прибыл на встречу с Трампом в Белый дом

Владислав Кравцов

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в Белый дом в Вашингтоне. Там украинский лидер должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters.

Что известно о приезде Зеленского в Белый дом 28 июля?

Сообщения о приезде Владимира Зеленского в Белый дом журналисты обнародовали в 16:43 по киевскому времени.

В сети также обнародовали видео, где видно прибытие кортежа украинского лидера в официальную резиденцию президента США в Вашингтоне.

Зеленский прибывает в Белый дом 28 июля / Видео с аккаунта @ralexdc в соцсети Х

 

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