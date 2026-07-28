Зеленский прибыл на встречу с Трампом в Белый дом

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в Белый дом в Вашингтоне. Там украинский лидер должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters.

Что известно о приезде Зеленского в Белый дом 28 июля?

Сообщения о приезде Владимира Зеленского в Белый дом журналисты обнародовали в 16:43 по киевскому времени.

В сети также обнародовали видео, где видно прибытие кортежа украинского лидера в официальную резиденцию президента США в Вашингтоне.

Зеленский прибывает в Белый дом 28 июля / Видео с аккаунта @ralexdc в соцсети Х