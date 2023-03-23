Зеленский прибыл с визитом в Херсонскую область: показал кадры из разрушенного Россией села

Президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область с рабочим визитом. Он посетил село Посад-Покровское, разрушенное российскими захватчиками.

Зеленский увидел, как восстанавливают инфраструктурные объекты, разрушенные в результате агрессии России. Также президент показал кадры из села Посад-Покровское, которое обстреливали захватчики.

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Зеленский прибыл в Херсонскую область

Так, украинскому лидеру рассказали, что в село Посад-Покровское постепенно возвращаются жители, продолжается восстановление электро- и водоснабжения, а также отстраивают амбулаторию.

Осмотрели Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в селе. Пообщался с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же как и каждый город и село, пострадавшие от оккупантов,

– сообщил Зеленский.

Президент пообщался с жителями села Посад-Покровское / фото ОП

Президент отметил, что село постараются отстроить к зиме. Приоритетная задача – электричество.

"Питьевую воду будут давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо", – подчеркнул глава государства.

Кадры разрушенного села в Херсонской области: смотрите видео

Кроме того, Зеленский посетил один из энергетических объектов Херсонщины. Во время визита он обсудил ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов региона.

Пообщались о возобновлении электроснабжения на деоккупированных территориях и ремонте оборудования, разрушенного в результате российских обстрелов. Должны обеспечить полное восстановление и защиту нашей энергетики! Благодарен каждому, кто работает для этого и возвращает нашим людям свет!

– подчеркнул украинский президент.

Зеленский посетил один из энергетических объектов Херсонщины: смотрите видео

Зеленский провел совещание в Херсонской области

Президент провел координационное совещание по вопросам актуальной ситуации безопасности и ликвидации последствий повреждений объектов критической инфраструктуры Херсонщины.



Зеленский провел совещание / фото ОП

Президент наградил украинских защитников

Также Зеленский вручил государственные награды украинским военнослужащим, участвующим в обороне Херсонской области от оккупантов. Президент отметил военных орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени и медалями "За военную службу Украине".

Кстати, военнослужащие подарили президенту сувенир – часы с изображением Государственного герба Украины и карты Крыма, которые изготовлены из части ствола подбитой вражеской пушки.

Зеленский наградил наших воинов / фото ОП

Напомним, что накануне во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.