Зеленский прибыл в США: Трамп тоже готовится встретиться с украинским лидером

Президент Украины Владимир Зеленский ночью 28 декабря прилетел в Соединенные Штаты. В этот день у него запланирована встреча с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Зеленский прибыл в США вместе с украинской делегацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Кислицу.

Что известно о визите Зеленского в США?

Зеленский и Трамп должны встретиться во Флориде. Судя по сообщению Кислицы, украинская делегация уже там.

Дипломат написал "Добрый вечер, Флорида!", сопроводив текст фотографией самолета с фамилией президента США на фюзеляже.

Ранее украинский президент отмечал, что встреча состоится в публичном формате. По его словам, она должна стать подтверждением прогресса в переговорах между Киевом и Вашингтоном.

Также он назвал 5 пунктов, которые Украина обсудит на встрече в США. Одной из главных тем будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения. Кроме этого, на повестке дня экономическая помощь для восстановления Украины. По оценке Зеленского, на послевоенное восстановление нужно 700 – 800 миллиардов долларов, хотя "есть стратегия на большую сумму".

Как в комментарии 24 Каналу отметил директор Института мировой политики Евгений Магда, президенту Украины будет непросто доказать американскому лидеру, на какие условия мирного плана Киев не может согласиться.

Поэтому ему придется выбирать определенную линию поведения. По мнению Магды, Зеленский должен действовать более ответственно и говорить о тех вещах, на которые Украина не может пойти.

Трамп уже на месте?

Примерно в 12 часов ночи 28 декабря по Киеву, лояльный к Трампу телеканал Fox News сообщил, что американский президент отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго, которая расположена во Флориде.

Также вещатель опубликовал видео, как Трамп машет своим сторонникам.

"Он встретится с украинским президентом Зеленским во Флориде в воскресенье", – добавляют журналисты.

Переговоры Зеленского и Трампа: что этому предшествовало?