Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
21 сентября 2023, 22:40Читати новину українською
Владимир и Елена Зеленские 21 сентября прибыли в Белый дом в Вашингтоне. Там президентскую чету встретили Джо и Джил Байден.
Протокол предполагает, что встреча продлится 40 – 50 минут. Впоследствии президенты выйдут в прессу с рядом важных заявлений, сообщает 24 Канал.
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Владимир Зеленский в разговоре с журналистами уже охарактеризовал свой визит как "очень важный".
Зеленские прибыли в Белый дом / Офис Президента