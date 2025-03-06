Зеленский прибыл в Брюссель, где запланирован экстренный саммит безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, прибыл в Брюссель в рамках специального заседания Европейского совета. Он проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что известно об этом

Украинский президент прибыл на специальный саммит ЕС в Брюсселе, в рамках которого 27 глав государств и правительств ЕС обсудят, как Европе решить возникшую проблему после того, как администрация президента США Дональда Трампа приостановила военную помощь нашему государству.

Главу государства встретили глава Европейского Совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Зеленский прибыл в Брюссель: смотрите видео

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что безопасность Европы неотделима от безопасности нашего государства. В свою очередь президента Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен отметила, что Европе следует защитить себя и стремиться к продолжительному миру.

Сам Владимир Зеленский отметил, что Европа направила "мощный сигнал украинцам" и теперь мы "не чувствуем себя брошенными. Он выразил благодарность Европейскому Союзу за поддержку нашего государства и подчеркнул, что рад видеть, как Европа начинает движение в сторону перевооружения".

Также известно, что у Владимира Зеленского запланированы двусторонние встречи с премьером Бельгии Бартом де Вевером, канцлером Австрии Александером Шалленбергом, руководством Евросоюза. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с украинским президентом.