Зеленский прибыл в Данию, – СМИ

Президент Зеленский прибыл с визитом в Данию. Глава государства прибыл на официальное открытие председательства Дании в Совете ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rosie Birchard.

Смотрите также Зеленский и Трамп проведут разговор на фоне остановки поставок оружия из США, – Politico

Визит Зеленского в Данию

Владимир Зеленский прибыл в город Оргус на официальную церемонию открытия председательства Дании в Совете Европейского Союза.

Ожидается, что участие в церемонии примут глава правительства Дании Метте Фредрикссен, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, король Дании Фредерик X и королева Мэри.

По словам журналистки Рози Бирчард, Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен обратятся сегодня к прессе.

Напомним, что Дания начала председательствовать в Совете ЕС с 1 июля.

Отметим, что тогда президент Владимир Зеленский поздравил Данию с началом председательства в Совете ЕС и выразил надежду, что следующие полгода станут "периодом важных решений".

"Украина реализует все, что необходимо в переговорном процессе по вступлению нашего государства в Евросоюз. В этом году – и это будет именно во время датского председательства – мы будем готовы к открытию всех кластеров", – написал Зеленский.

Он отметил, что особенно ценит решимость Дании в оборонной поддержке Украины, и многие примеры настоящего лидерства Дании поддерживают безопасностное развитие всей Европы.