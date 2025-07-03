Зеленский прибыл в Данию, – СМИ
- Президент Владимир Зеленский прибыл в Данию.
- Он прибыл на официальную церемонию открытия председательства Дании в Совете ЕС в Оргусе.
Президент Зеленский прибыл с визитом в Данию. Глава государства прибыл на официальное открытие председательства Дании в Совете ЕС.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rosie Birchard.
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Визит Зеленского в Данию
Владимир Зеленский прибыл в город Оргус на официальную церемонию открытия председательства Дании в Совете Европейского Союза.
Ожидается, что участие в церемонии примут глава правительства Дании Метте Фредрикссен, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, король Дании Фредерик X и королева Мэри.
По словам журналистки Рози Бирчард, Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен обратятся сегодня к прессе.
Напомним, что Дания начала председательствовать в Совете ЕС с 1 июля.
Отметим, что тогда президент Владимир Зеленский поздравил Данию с началом председательства в Совете ЕС и выразил надежду, что следующие полгода станут "периодом важных решений".
"Украина реализует все, что необходимо в переговорном процессе по вступлению нашего государства в Евросоюз. В этом году – и это будет именно во время датского председательства – мы будем готовы к открытию всех кластеров", – написал Зеленский.
Он отметил, что особенно ценит решимость Дании в оборонной поддержке Украины, и многие примеры настоящего лидерства Дании поддерживают безопасностное развитие всей Европы.