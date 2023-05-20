Встречи с лидерами G7 и судьбоносные решения: хронология визита Зеленского в Японию

Президент Владимир Зеленский 20 мая прибыл в Японию, чтобы поучаствовать в саммите G7. Глава государства анонсировал встречи с лидерами G7.

Это первая поездка Зеленского в Японию с начала полномасштабного вторжения. Президент на саммите G7 намерен заручиться большей поддержкой Украины. Как проходил визит Зеленского в Японию, читайте в хронологии 24 Канала.

Кстати говоря Выразил большое желание присоединиться к саммиту G7, – Зеленский встретится с лидером Японии

ВстречаОбсудили первые результаты визита в Германию. Зеленский поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получит от Германии. Далее политики скоординировали позиции в преддверии заседания саммита "Группы семи".

Встреча с Шольцом / Фото Офиса Президента

ВстречаЗеленский подчеркнул, что поддержка Францией коалиции истребителей и ее участие в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов являются важными.Говорили о реализации рекомендаций Европейской комиссии по вступлению нашей страны в ЕС. Отдельное внимание было уделено экспортным ограничениям на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран ЕС.



Зеленский встретился с Шарлем Мишелем / Фото Офиса Президента

Зеленский рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Проинформировал Моди об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.. Подчеркнули, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений.. Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента в Великобританию, состоявшегося 14 мая.



Встреча с Сунаком / Фото Офиса Президента