Зеленский прибыл с официальным визитом в Эстонию

Владимир Зеленский на рассвете 11 января прибыл в Эстонию. Президента Украины в аэропорту Таллинна встретил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Об этом эстонский министр сообщил в сети Х. Он также опубликовал совместное фото с Зеленским, передает 24 Канал.

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Известно, что вместе с Президентом Украины в Эстонию также прибыл и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне,

– написал глава МИД Эстонии в сети.

Свой визит в Эстонию Владимир Зеленский анонсировал накануне, 10 января. Он сначала прибыл в Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром и Сеймасом. Кроме того, Зеленский также посетил Украинский центр в Вильнюсе, где встретился с украинской общиной.

Это первый визит Президента Украины в Эстонию за время полномасштабной войны с Россией. В СМИ подчеркнули, что последний раз Зеленский был с официальным визитом там в 2019 году.

Зеленский в Литве договорился о новой оборонной поддержке

На совместной пресс-конференции с президентом Литвы Зеленский сообщил, что удалось достичь новой оборонной поддержки. Так, лидеры стран договорились о совместном производстве, в том числе средств борьбы с дронами.

В мире – дефицит оружия. Его не хватает для нас, не хватает для всего мира. Пустые склады и множество вызовов для обороны многих стран мира. Поэтому мы заинтересованы в совместной продукции. Мы начали работу с США, продолжили с европейскими партнерами. Будем это делать постоянно. Не ждать, пока дефицит сам собой закроется, этого не будет,

– сказал он.

Президент Украины также поблагодарил Литву за всю оказанную помощь – это оружие, техника, мощные оборонные пакеты, тренировки воинов Сил обороны, лидерство страны в коалиции по разминированию. Он также добавил, что 2024 станет решающим для Украины и мира.