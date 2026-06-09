Зеленский прибыл в Эстонию: с кем встретился лидер и что обсудил

Владимир Зеленский 9 июня прибыл в столицу Эстонии. Там он встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Об этом сообщил президент Украины.

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Что известно о визите Зеленского в Эстонию?

Встреча лидера Украины и главы правительства Финляндии прошла перед началом саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии. Зеленский заявил, что обсудил с Орпо европейскую работу по антибаллистической защите и подготовку соглашения в формате Drone Deal.

Отдельное внимание – нашим потребностям в укреплении ПВО, вызовам безопасности в регионе и дипломатической работе для достижения достойного мира, – добавил президент.

Также украинская сторона сообщила финскому премьеру о контактах с европейскими и американскими партнерами.

Зеленский поблагодарил Финляндию за военную помощь, взносы в программу PURL и готовность и дальше поддерживать Украину.