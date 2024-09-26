Зеленский прибыл в Капитолий

Украинский президент приехал в Капитолий 26 сентября. Его встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.

Кадры встречи Зеленского выложило агентство AFP на своем ютуб-канале. Ранее говорилось, что во время визита Зеленского в Вашингтон 26 сентября США могут выделить оружия на 8 миллиардов долларов.

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Визит Владимира Зеленского в Капитолий

В Капитолии Зеленский должен встретиться с сенаторами. Это особенно важно на фоне нового конфликта с республиканцами.

Зеленский пытается заручиться поддержкой и продать Вашингтону свою стратегию победы в конфликте с Россией,

– написали журналисты Politico.



Владимир Зеленский, Чак Шумер и Митч Макконелл / Скриншот 24 канала из видео AFP

В Politico добавили, что на встрече были также сенаторы Марк Келли, Джон Ховен и Линдси Грэм. Медийщики пытались задать президенту вопросы, но Зеленский не ответил.

Кроме этого, украинский гарант должен увидеться с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и членом Палаты иностранных дел Грегори Миксом.

Зеленский в Капитолии: смотрите видео

Также в четверг, 26 сентября, украинский лидер должен встретиться с президентом США Джо Байденом и Камалой Харрис, которая сейчас является вице-президентом, но баллотировалась на выборах президента как кандидат.

"Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в четверг может стать его последним шансом убедить восприимчивого американского президента в военных целях его страны", – указывают в CNN.