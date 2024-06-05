Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки на фоне предстоящего Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15 – 16 июня. Зеленский стремится заручиться как можно большей международной поддержкой.
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Вернуть детей, которых украла Россия
Так, 5 июня глава государства приехал в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Президент отметил, что Катар активно помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.
Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня,
– рассказал о предстоящей встрече Зеленский.
Глава государства отметил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира, а потому должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.
Также предполагается, что лидеры Украины и Катара обсудят ряд двусторонних экономических вопросов и тему безопасности.
Похищение детей – еще одно преступление россиян: что известно
- Оккупанты пытаются уничтожить украинскую нацию. Для этого они не только убивают и пытают украинцев. Они также похищают их детей, чтобы потом вырастить из них "настоящих россиян".
- По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно депортировала с оккупированных территорий около 20 тысяч детей.
- Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка рассказала, что на самом деле количество похищенных оккупантами детей может в разы больше. Речь идет о 200 – 300 тысячах маленьких украинцев.
- Летом 2023 года россияне сами признались, что, дескать, "эвакуировали" с территории Украины более 700 тысяч украинских детей.
- Украине периодически удается возвращать депортированных детей. Пока это происходит при посредничестве Катара такатарских дипломатов. Никаких прямых переговоров с российской делегацией Киев не проводит.
- Журналисты The New York Times провели расследование и рассказали, как оккупанты в 2022 году похитили из Херсонского детского дома 46 детей. В настоящее время 2 из них усыновили, 7 удалось вернуть в Украину. Судьба остальных 37 несовершеннолетних остается неизвестной.