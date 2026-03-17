Зеленский прибыл в Лондон, где встретится с королем, Стармером и Рютте
- Президент Зеленский прибыл в Лондон для встреч с королем Чарльзом III, премьером Стармером и генсеком НАТО Рютте.
- Великобритания и Украина будут обсуждать сотрудничество в области продажи технологий беспилотников.
Президент Зеленский 17 марта прибыл в Лондон. Там у него запланирована, в частности, встреча с королем.
Также встретится президент с премьером Стармером и генсеком НАТО Рютте. Об этом 24 Каналу сообщили в Офисе президента.
Что известно о визите Зеленского в Лондон?
Визит президента Украины начнется именно со встречи с Королем Чарльзом III. Она состоится в 14:00 по местному времени в Букингемском дворце.
Примерно в 14:40 Владимир Зеленский прибудет на 10 Downing Street. Там у него будет с премьер-министром Стармером сначала двусторонняя встреча, а затем трехсторонняя – с генсеком НАТО Рютте.
Кроме того, вечером запланирована отдельная встреча Зеленского и Рютте.
Со Стармером они сделают совместные заявления перед началом переговоров.
Примерно в 16:25 будет выступление украинского президента перед членами Парламента Великобритании.
Как пишет Reuters, Великобритания и Украина будут договариваться о сотрудничестве по продаже технологий беспилотников за границу.
Цель визита также заключается в усилении поддержки Киева, ведь рост цен на нефть из-за войны в Иране стал благом для Москвы.
Европейские лидеры стремятся держать Украину в центре внимания, потому что мировое внимание переключилось на Ближний Восток.
Через 4 года после полномасштабного вторжения России в Украину Киев стал мировым лидером в сфере технологий беспилотников и борьбы с ними. Великобритания, близкий союзник, хочет помочь Украине использовать эту позицию для поддержки стран Персидского залива, которые подвергаются регулярным атакам со стороны Ирана, в частности со стороны беспилотников Shahed, которые Тегеран поставил Москве и которые стали одним из ключевых видов оружия России,
– пишет издание.
Последние зарубежные визиты Зеленского
13 марта Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров с Эммануэлем Макроном. Основными темами встречи было разблокирование кредита ЕС, поддержка Украины и санкции против России.
В этот же день украинский президент имел разговор с наследным принцем Ирана Резой Пахлави. Они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.
А 12 марта президент Украины прибыл в Бухарест, где встретился с президентом Никушором Даном и премьер-министром Илие Боложаном. Также он посетил центр подготовки пилотов истребителей F-16, который работает в Румынии. Впоследствии лидеры Украины и Румынии подписали соглашения о сотрудничестве в области энергетики и совместное производство оружия, в частности дронов.