Зеленский прибыл в Лондон, где встретится с королем, Стармером и Рютте

Президент Зеленский 17 марта прибыл в Лондон. Там у него запланирована, в частности, встреча с королем.

Также встретится президент с премьером Стармером и генсеком НАТО Рютте. Об этом 24 Каналу сообщили в Офисе президента.

Что известно о визите Зеленского в Лондон?

Визит президента Украины начнется именно со встречи с Королем Чарльзом III. Она состоится в 14:00 по местному времени в Букингемском дворце.

Примерно в 14:40 Владимир Зеленский прибудет на 10 Downing Street. Там у него будет с премьер-министром Стармером сначала двусторонняя встреча, а затем трехсторонняя – с генсеком НАТО Рютте.

Кроме того, вечером запланирована отдельная встреча Зеленского и Рютте.

Со Стармером они сделают совместные заявления перед началом переговоров.

Примерно в 16:25 будет выступление украинского президента перед членами Парламента Великобритании.

Как пишет Reuters, Великобритания и Украина будут договариваться о сотрудничестве по продаже технологий беспилотников за границу.

Цель визита также заключается в усилении поддержки Киева, ведь рост цен на нефть из-за войны в Иране стал благом для Москвы.

Европейские лидеры стремятся держать Украину в центре внимания, потому что мировое внимание переключилось на Ближний Восток.

Через 4 года после полномасштабного вторжения России в Украину Киев стал мировым лидером в сфере технологий беспилотников и борьбы с ними. Великобритания, близкий союзник, хочет помочь Украине использовать эту позицию для поддержки стран Персидского залива, которые подвергаются регулярным атакам со стороны Ирана, в частности со стороны беспилотников Shahed, которые Тегеран поставил Москве и которые стали одним из ключевых видов оружия России,

– пишет издание.

