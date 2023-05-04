Зеленский прибыл в Нидерланды, где выступит с речью в Гааге

После визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский отправился в Нидерланды. Там у него запланирован визит в Международный уголовный суд в Гааге, расследующий преступления России против Украины.

По данным СМИ, правительственный самолет, на борту которого находился Владимир Зеленский, уже приземлился в Нидерландах. Утром глава государства отправится в Гаагу.

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План визита Зеленского в Нидерланды

Полный план визита Владимира Зеленского в Нидерланды пока неизвестен. Однако нидерландские СМИ сообщают, что глава государства выступит с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге и посетит Международный уголовный суд, в котором в перспективе должны судить российских военных преступников, включая диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого МКС уже выдал.

Это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды на посту президента.

Президент Украины прибыл в Нидерланды в символический день, ведь 4 мая в стране отмечают День памяти и поминовения. В Амстердаме пройдут траурные мероприятия, в ходе которых двумя минутами молчания будут чествовать всех погибших гражданских и военных подданных Нидерландов, погибших в войнах и миротворческих миссиях, начиная со Второй мировой. Пока неизвестно, будет ли глава государства участвовать в этих мероприятиях.

По всей вероятности, Владимир Зеленский также встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Визит Зеленского в Финляндию

3 мая Владимир Зеленский начал свою четвертую за время полномасштабного вторжения поездку за границу, отправившись с официальным визитом в Финляндию. Глава государства принял участие в государствах Северной Европы и Украины с участием лидеров Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

Кроме того, президент провел двусторонние встречи с лидерами Северной Европы. По итогам саммита скандинавские государства заявили о поддержке всех усилий Украины на пути к членству в Евросоюзе и отметили право нашей страны самостоятельно выбирать свой путь безопасности. Потому Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия также пообещали поддерживать Украину на пути в НАТО.