Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони

Владимир Зеленский 15 апреля прибыл с официальным визитом в Рим. Там украинский глава должен встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом пишет итальянское агентство Rai.

Смотрите также В Украину приедут Кушнер и Уиткофф: Зеленский сказал, известна ли дата визита

Куда именно прибыл Зеленский в Риме?

Итальянское агентство написало, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Палаццо Киджи на встречу с премьер-министром Джорджией Мелони. После этого ожидаются совместные заявления для прессы.

Справочно! Палаццо Киджи – резиденция премьер-министра Италии с 1961 года. Здание расположено в Риме на Пьяцца Колонна напротив Колонны Марка Аврелия и напротив Палаццо Ведекинд. Дворец был построен между 1578 и 1587 годами, с 1922 по 1961 год там располагалось министерство иностранных дел Италии.

Также прибытие Зеленского в Рим подтвердил Суспильному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ранее визит Владимира Зеленского в Рим анонсировали в итальянском правительстве. Приезд украинского лидера в столицу Италии ожидался в 16:30 по киевскому времени.

Где еще был президент недавно?