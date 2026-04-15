15 апреля, 17:01
Обновлено - 17:30, 15 апреля

Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский прибыл в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Палаццо Киджи.
  • Ожидаются совместные заявления для прессы после встречи.

Владимир Зеленский 15 апреля прибыл с официальным визитом в Рим. Там украинский глава должен встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом пишет итальянское агентство Rai.

Куда именно прибыл Зеленский в Риме?

Итальянское агентство написало, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Палаццо Киджи на встречу с премьер-министром Джорджией Мелони. После этого ожидаются совместные заявления для прессы.

Справочно! Палаццо Киджи – резиденция премьер-министра Италии с 1961 года. Здание расположено в Риме на Пьяцца Колонна напротив Колонны Марка Аврелия и напротив Палаццо Ведекинд. Дворец был построен между 1578 и 1587 годами, с 1922 по 1961 год там располагалось министерство иностранных дел Италии.

Также прибытие Зеленского в Рим подтвердил Суспильному пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ранее визит Владимира Зеленского в Рим анонсировали в итальянском правительстве. Приезд украинского лидера в столицу Италии ожидался в 16:30 по киевскому времени.

Где еще был президент недавно?

  • Владимир Зеленский 14 апреля прибыл с рабочим визитом в норвежскую столицу Осло и встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере. По итогам лидеры подписали оборонное соглашение.

  • Также политики обсудили будущее сотрудничество в производстве и применении БПЛА. Кроме того, речь шла об энергетическом партнерстве между Норвегией и Украиной.

  • В этот же день ранее Владимир Зеленский совершил визит в Берлин. Президент встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, а также принял участие в межправительственных украинско-немецких консультациях.