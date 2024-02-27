Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: какая цель визита

Владимир Зеленский 27 февраля приехал в Саудовскую Аравию. Президент Украины хочет обсудить несколько важных тем, подробно об этом – на 24 Канале.

Саудовская Аравия активно участвует в обмене пленными и не только. Ранее СМИ писали, что в этой стране прошла тайная встреча советников по национальной безопасности относительно мирного плана.

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О чем будет говорить Зеленский в Саудовской Аравии

Прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить наш регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом,

– написал президент.

По его словам, самой главной темой встречи, вопросом номер один станет Формула мира.

"В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", – объяснил лидер государства.

Что еще обсудят, кроме Формулы мира

Еще одной целью визита Зеленского в Саудовскую Аравию является разговор о возвращении пленных и депортированных лиц.

Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты,

– высказался Зеленский.

Третьей темой встречи станет обсуждение перспективных направлений экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.