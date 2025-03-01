Зеленский прибыл в Великобританию: в Лондоне он посетит саммит Европы по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенное королевство Великобритании. Там он должен посетить европейский саммит 2 марта.

Зеленский не стал оставаться в США, как было запланировано, а улетел в Лондон, где 2 марта состоится европейский саммит по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Flightaware.

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Зеленский прибыл в Великобританию

Согласно данным Flightaware, президентский самолет Airbus A319 UR-ABA только что совершил посадку в аэропорту Стенстенд. Ранее он вылетел из США с авиабазы Joint Base Andrews, отмечает Reuters.

Самолет Зеленского совершил посадку в Великобритании: видео SkyNews

Известно, что 2 марта Зеленский примет участие в организованном премьер-министром Великобритании саммите европейских лидеров, посвященном войне в Украине. Во время брифинга с президентом США Трампом Стармер сообщил, что Великобритания готова прислать в Украину свои миротворческие войска вместе с авиацией.

Еще на пресс-конференции 26 февраля Владимир Зеленский сообщил, что посетит Лондон после визита в Соединенные Штаты.