Зеленский прибыл в Великобританию на климатический саммит

Президент Владимир Зеленский 31 октября прибыл в Великобританию для участия в климатическом саммите. Вместе с ним приехала первая леди.

Глава украинского государства выступит на мероприятии, которое состоится в городе Глазго, в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, политик проведет ряд встреч с лидерами других стран.

Климатический саммит: что известно

Ожидается, что в сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров. Всего десятки тысяч делегатов были аккредитованы.

Ученые предупреждают, что саммит – последний шанс предотвратить изменение климата.

Предполагается, что лидеры возьмут на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в своей стране до 2030 года.

Однако появилась информация, что мер, вероятно, будет недостаточно.

В шотландском Глазго 31 октября стартовала глобальная климатическая конференция COP26. Открытие является формальным, основная работа начнется 1 ноября и продлится до 12 ноября.