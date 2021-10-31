Зеленский прибыл в Великобританию на климатический саммит

31 октября 2021 , 22:04
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Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский 31 октября прибыл в Великобританию для участия в климатическом саммите. Вместе с ним приехала первая леди.

Глава украинского государства выступит на мероприятии, которое состоится в городе Глазго, в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26,
 – говорится в сообщении.

Кроме этого, политик проведет ряд встреч с лидерами других стран.

Обратите внимание! В шотландском Глазго 31 октября стартовала глобальная климатическая конференция COP26. Открытие является формальным, основная работа начнется 1 ноября и продлится до 12 ноября.

Климатический саммит: что известно

  • Ожидается, что в сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров. Всего десятки тысяч делегатов были аккредитованы.
  • Ученые предупреждают, что саммит – последний шанс предотвратить изменение климата.
  • Предполагается, что лидеры возьмут на себя новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в своей стране до 2030 года.
  • Однако появилась информация, что мер, вероятно, будет недостаточно.
Автор: Олег Васьків