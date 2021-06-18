Зеленский приехал на церемонию прощания с легендарным танцором Чапкисом

Президент Зеленский прибыл проститься с легендой танца Григорием Чапкисом. Церемония проходит 18 июня в Национальной Филармонии Украины в Киеве.
Глава государства возложил цветы к гробу с покойным. Также Зеленский подошел к родным умершего артиста, чтобы выразить им соболезнования.
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На церемонию прощания прибыл и Андрей Ермак
В Филармонию вместе с президентом приехал и руководитель ОП Андрей Ермак. И глава Офиса Президента, и Зеленский от общения с журналистами отказались и вскоре покинули помещение.Обратите внимание! В холле, где отдают дань памяти Григорию Чапкису, поставили книгу. Именно здесь все желающие могут записать свои воспоминания о легенде танца.
Смотрите фото с церемонии прощания / Фото ТСН:
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Главное о смерти Григория Чапкиса:
- Легендарном танцору на момент смерти был 91 год.
- Еще зимой Чапкис тяжело болел и лечился в реанимации.
- 13 июня сын Чапкиса – Грег сообщил, что его отца не стало.
- В последние минуты жизни рядом с артистом была его жена Мила и дочь Лилия.
Что известно о знакомстве Зеленского с Чапкисом?
Владимир Зеленский стал победителем первого сезона шоу "Танцы со звездами". Чапкис был одним из судей будущего президента. После смерти Григория Николаевича глава государства признался, что будет помнить его всегда.