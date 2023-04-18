Зеленский приехал на передовые позиции украинских защитников на Донетчине

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области. Глава государства совершил визит на передовую, пока в Кремле распространяют фейк о визите диктатора Путина на оккупированные территории Украины.

В ходе рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.

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Зеленский наградил защитников Украины

Зеленский пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений.

Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен от имени каждого украинца за тот большой путь, который вы проходите ежедневно,

– сказал президент.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Зеленский посетил Донетчину / Фото Офиса Президента

Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Зеленский посетил Донецкую область: видео

Зеленский поехал на передовую, в то время как Путин "путешествует" по оккупированным территориям

Кремлевские пропагандисты 18 апреля сообщили, что Владимир Путин якобы совершил визит на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.

Настоящие доказательства того, что диктатор был в Украине, пропагандисты не показывают. В частности, на видео, которое обнародовали в Кремле, непонятно, где находится Путин.

Кроме того, маршрут поездки кремлевского диктатора крайне удивителен, как и его заявления. Все говорит о том, что в России инсценировали поездку диктатора.

Также следует отметить, что на месте не сидится и ставленнику Кремля в оккупированном Донецке Денису Пушилину. Главарь пророссийских боевиков в Донецке решил поехать в Беларусь, где встретился с местным диктатором Александром Лукашенко.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что хочет "из первых уст услышать ситуацию" на оккупированной территории Донецкой области, а также якобы помочь региону. Это первая встреча Лукашенко и Пушилина, хотя белорусский диктатор не признавал аннексированные украинские территории частью России.