Украина работает над конфигурацией ПВО: Зеленский рассказал, какие регионы будут больше защищены

Президент посетил две области, в частности провел совещание в Харькове. Было решено, что Сырский должен представить обновленную структуру работы систем ПВО. А еще гарант встретился с бойцами ССО, ведь 29 июля – День Сил специальных операций.

Зеленский также наградил воинов ССО под Волчанском.

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Зеленский о ССО

Это один из самых сильных элементов наших Сил обороны, очень результативный. Много об этом сейчас еще не расскажешь: только после войны можно будет рассказать обо всем, что удалось украинским ССО. Они действуют и на фронте, и на оккупированной территории. Вовлечены очень серьезно – и после 2014 года, и после 24 февраля – на многих направлениях. От битвы за Донецкий аэропорт до боев за Гостомель, а еще – Херсонщина, Харьковщина, Донетчина. Гордимся Силами специальных операций!

– сказал гарант.

Совещание в Харькове: ПВО и энергетика, Сырский представит новые данные

Оно касалось безопасности и энергетических вопросов. Украина уже готовится к зиме.

По словам президента, государство понимает, "как постепенно, шаг за шагом, будет восполняться дефицит электричества". Зеленский заверил: чиновники имеют четкие задачи и несут персональную ответственность.

"Работаем и над конфигурацией ПВО – так, чтобы и у Харьковщины, и у других наших регионов было больше защиты от ударов России. Главком Сырский, который также сегодня принимал участие в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров – что именно должны обеспечить до конца текущего года. Был доклад генерала Гнатова по защите востока нашей страны, наших действий, наших боевых возможностей", – рассказал лидер государства.

Также Зеленский назвал "хороший пример, как начали восстанавливать нормальную жизнь" – город Дергачи в Харьковской области. Он поблагодарил тех, кто привлечен к восстановлению жилых домов, поддерживает людей и сохраняет рабочие места и работу предприятий.

Президент на Полтавщине

Там он встретился с предпринимателями и работниками в рамках платформы "Сделано в Украине". Речь шла и об оборонных производствах.

"Много инициатив бизнеса, готовности компаний работать ради государства и предлагать новую продукцию. Мы будем поддерживать все это и увеличивать государственные заказы. Сегодня есть подписанные контракты. Вся наша украинская продукция – и военная, и гражданская, – каждое рабочее место – все это помогает Украине выстоять", – подытожил Зеленский.