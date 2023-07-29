Зеленский приехал под Бахмут на передовые позиции

Владимир Зеленский 29 июля приехал под Бахмут и встретился с героями.

Украинский лидер посетил передовые позиции Сил специальных операций. Зеленский подчеркнул, что приехал на Бахмутское направление, чтобы поздравить воинов и почтить их силу.

Обратите внимание "Очень верю в эти новые поколения": Зеленский вручил паспорта детям погибших Героев Украины

Зеленский рассказал, что пообщался с военными и заслушал доклад командира. Украинский лидер подчеркнул, что наши герои – очень мощные и результативные.

Хоть деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь – только со временем, но выполнение вами, ребята, задачи ради Украины действительно героическое. Слава Силам специальных операций Вооруженных сил Украины! Честь,

– подчеркнул президент.

Зеленський приїхав під Бахмут: дивіться відео

Кроме того, не обошлось и без уже традиционного общения с воинами за кофе на АЗС. Впоследствии Зеленский показал трогательные кадры.

Зеленский в Донецкой области: смотрите видео