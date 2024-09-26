Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Байденом на встречу с Байденом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Там президент Украины имеет запланированную встречу с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Об этом сообщает Укринформ. Перед этим Зеленский был в Капитолии, где встретился с сенаторами США.

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Зеленский прибыл в Белый дом

В четверг, 26 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Белый дом по приглашению главы Американского государства. Согласно традициям, президент Украины сначала сделает запись в книге почетных гостей.

Зеленский приехал в Белый дом: смотрите видео

После этого Зеленский встретится с Джо Байденом в Овальном кабинете и проведет переговоры с ним. Впоследствии состоится еще одна важная встреча – с вице-президентом США и кандидатом в президенты Камалой Харрис.