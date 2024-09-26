Про це повідомляє Укрінформ. Перед цим Зеленський був у Капітолію, де зустрівся з сенаторами США.

Дивіться також Велика інтрига: як у США сприймають план перемоги України

Зеленський прибув у Білий дім

У четвер, 26 вересня, Володимир Зеленський прибув у Білий дім на запрошення глави Американської держави. Згідно з традиціями, президент України спочатку зробить запис у книзі почесних гостей.

Зеленський приїхав у Білий дім: дивіться відео

Після цього Зеленський зустрінеться з Джо Байденом в Овальному кабінеті та проведе переговори з ним. Згодом відбудеться ще одна важлива зустріч – з віцепрезиденткою США та кандидаткою у президенти Камалою Гарріс.